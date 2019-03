L'opération arc-en-ciel, des loisirs pour tous les enfants et jeunes défavorisés partout en fédération Wallonie Bruxelles

L’asbl Arc-en-Ciel organise la 65e Opération Arc-en-Ciel et donc une grande récolte de vivres non périssables les 16 et 17 mars prochains.

Cette récolte de vivres va permettre à plus de 15.000 enfants et jeunes défavorisés de profiter de journées de vacances et de loisirs.

En fait, l'état fourni un budget minimal par an aux institutions qui accueillent des enfants placés. Ce budget sert à payer l'essentiel mais pas d'extras. En donnant des vivres à l'opération Arc en Ciel, vous permettez aux institutions d'économiser de l'argent dans le poste "achat de vivres" et ça leur laisse les moyens d'offrir des petits plus, des loisirs à ces enfants.

Plus on donne de vivres, plus les enfants ont des moyens pour bouger, découvrir.

Que doit-on donner ?

Des denrées alimentaires non périssables, des sucreries (les 4h, les desserts, les gouters), des boissons...

