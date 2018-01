L'humour dans notre région

VIVE BOUCHON De Jean Dell et Gérard Sibleyras à la Comédie centrale- vendredi 19 & samedi 20 janvier - Bouchon est un tout petit village dépeuplé, où la cabine téléphonique sert de salle polyvalente. Pour éviter que son village ne meure, Jacques, le maire, extorque depuis des années des subventions à l’Union européenne.

Tout est ingénieusement pensé.Et ça semble fonctionner à merveille.

Jusqu’à ce que Bruxelles envoie un inspecteur pour vérifier où passe l’argent…Où : Comédie Centrale, Rue du Plan Incliné, à Liège. Infos: http://www.comediecentrale.com

LA VÉRITÉ à la comédie centrale - dimanche 21 janvier à 20h - De Florian Zeller. Avec Mélanie Robin, Cécile Florin, Jean-Paul Clerbois et Antoine Vandenberghe. Michel est un menteur invétéré dont la maîtresse est la femme de son meilleur ami, Paul. Elle le menace de révéler leur liaison. Paul, lui, se confie à son ami car il craint d'être trompé. Laurence, la femme de Michel, veut lui faire croire qu'elle lui est infidèle, nourrissant elle-même des soupçons sur son mari. Au prix de beaucoup d'efforts et de mauvaise foi, il parvient à convaincre chacun des inconvénients de dire la vérité et des avantages de la taire. Mais cette vérité, la connaît-il vraiment? RDV: Comédie Centrale, Rue du Plan Incliné, à Liège. Infos:http://www.comediecentrale.com

Café théâtre Impro avec Gisèle Mariette, Manue Happart - vendredi 19 janvier 20h30- Gisèle Mariette et ManuE Happart explosent les codes du Café-Théâtre et de l'Improvisation. Ce duo aussi séduisant que drôle invente plus vite que son ombre des histoires incroyables. Leurs personnages de café théâtre, Zezette et Chantal (Gisèle Mariette) ou Emma et Santonnette (ManuE Happart) viennent sur scène pour donner du grand spectacle dans la plus pure tradition du café-théâtre. Mais au bout de quelques sketchs elles se prêtent à la joute vertigineuse de l'improvisation, sans filet mais avec costume et surtout,... sur les thèmes que vous proposerez ! RDV: La Bouch'rit, rue St Gilles - Infos: www.bouchrit.be/

Non je n'irai pas chez le psy' par Manon Lepomme à Eupen -Vendredi 19 janvier de 20:00 à 21:30- Pourquoi devrait-elle y aller d'ailleurs ? Parce qu'elle tombe amoureuse d'un inconnu dans le bus ? Parce qu'elle considère qu'un resto n'est pas un cadeau ? Elle aborde des sujets tantôt légers, tantôt plus graves et, avec humour et malice, dévoile les multiples facettes de sa personnalité de femme active, accrochée à de super principes... qui s'effilochent à la moindre intrusion émotionnelle. Où: Centre Culturel d'Eupen, Rue Neuve, 86 à Eupen. Internet: http://www.bsfeupen.be

Spectacles Sofia Syko - Libérée, Délivrée, Divorcée à Malmedy - samedi 20 janvier à 19h -Après 20 ans de vie commune et à nouveau célibataire, comment gérer la séparation ? Les ados, l'ex mari, sa nouvelle compagne, et les commentaires des copines…Sarcastique, parfois caustique, son auto-dérision la rend sympathique et féroce ! Un tourbillon de rire en perspective ! Où: Salle de la Fraternité à Malmedy.

Les Voisins II Avec Didier Boclinville, Betty La Ferrara, Gisèle Mariette, Pierre Theunis- samedi 20 janvier- C’est donc dans une suite logique mais sans chronologie que ces quatre artistes vous proposent à la Bouch’Rit les aventures de ces personnages un peu caricaturés mais tellement ressemblant à d’autres faisant référence aux différents témoignages de spectateurs ayant vu ces/ses " Voisins " dans toute la Wallonie.RDV: La Bouch'rit, rue St Gilles - Infos: www.bouchrit.be/

3 barbes , 2 touffes au cc de Seraing - Dimanche 21 janvier de 17:00 à 19:00- Ils sont 5, ils sont jeunes, ils sont beaux, tous plus décalés les uns que les autres, ils sont déterminés à vous faire passer une soirée où l'humour n'a de limite que leur imagination D'une émission littéraire déjantée à un interrogatoire de police surréaliste en passant par des spermatozoïdes en quête de sens et de la danse presque contemporaine... ces 5 fous n'ont pas fini de vous faire rire !Avec Isabelle Innocente, Mathieu Debaty, Manon Lepomme, Samuel Tits et Jean-Philippe Lorphèvre …Où: Centre Culturel de Seraing Rue Renaud Strivay 44 4100 Seraing-Internet: http://www.centrecultureldeseraing.be/