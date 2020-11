L'asbl Os'mose, qui forme des chiens d'aide pour les personnes handicapées, fête ses 10 ans et sort un livre, Os'mose entre chiens et nous !

Os’mose, l’association esneutoise qui forme des chiens d’assistance pour des personnes en situation de handicap fête ses dix ans.

À cette occasion, l’ASBL revient sur cette décennie d’existence en publiant un livre retraçant ses plus belles histoires.

L’association a déjà formé 52 chiens.

Ce livre rassemble ses dix années à travers dix histoires touchantes, poignantes, mais également pleines d’espoir.

Ce livre est bilingue français/anglais !

Il y a du texte mais aussi de très belles photos.

Un beau passage aussi destiné aux bénévoles sans qui on ne serait pas là aujourd’hui…

C’est Didier van Cauwelaert – Prix Goncourt qui a fait la préface !

Un peu comme un conte, on peut le glisser sous le sapin.

On peut le trouver chez les libraires Pax et Club ou en ligne sur os'mose Shop