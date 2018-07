L'art s'invite à Source O Rama avec Art House

Le but est de sensibiliser les petits et les grands à l'art moderne, à travers une exposition permanente d’œuvres des plus grands artistes du 20e siècle commeToulouse-Lautrec, Degas, Picasso, Matisse, Warhol, César, Chagall, Miró, Folon, Braque, Magritte, Dali…

Art House, c’est rassembler en un lieu et en une seule visite les grandes étapes de l’art moderne : depuis les impressionnistes jusqu’au Pop Art d’Andy Warhol, en passant par le surréalisme ou l’art abstrait.

En plus du parcours, vous pourrez participer à des ateliers et des visites…

Art House est destiné à partager l’amour de l'art moderne au plus grand nombre.

A decouvrir dès ce vendredi 6 juillet a Source O'rama

http://www.sourceorama.com/