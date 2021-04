L’apéronade bollandoise, une promenade gourmande, contée, culturelle, ludique au pays de Herve

A l’origine de cette initiative, des habitants de Bolland, issus d’une famille bollandoise depuis plusieurs générations qui veulent vous faire découvrir leur village.

Pour cela, ils ont mis sur pied 2 balades balisées de 6 et de 9km.

Muni, du sac à dos du terroir vous partirez pour une promenade contée, ludique (grâce au jeu de cache-cache vachette) et gourmande.

Au menu, différentes formules, entre " Saveurs et bières régionales " (planche du terroir, bière de 33cl et soft au choix, 25€pp), " Saveurs et vin " (l28€pp) ou encore la version champagne, proposée à 34 euros par personne. La planche comprend fromages et charcuteries régionales, baguette à l’ancienne, pain d’épice aux fruits, cake salé à la meule du plateau, raisins, noix, miel… Et du sirop, évidemment, fleuron de la région.

En pratique : départ entre 10h30 et midi week-ends, vacances et jours fériés.

La réservation se fait 48h à l’avance, RDV sur la page FB L’apéronade Bollandoise