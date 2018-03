L'acteur Jean-Pierre Castaldi est à Liège ce week-end!

Cette figure bien connue de films français comme " Astérix et Obélix contre césar "1999, " La Boum "1980, " Ma femme s’appelle Maurice "2002 foule aussi les scènes de spectacle. Vous le retrouverez à Ans ce soir et demain à 20h pour "La boite à Cancan".

"La boite à cancan" est un petit théâtre mobile d’un autre temps qui peut changer de décor. Vous entrez dans un cabaret des années 25. L’ambiance est particulière car on s’assied à une petite table et boit un verre dans cette atmosphère feutrée. Et ici à Liège, le théâtre est installé dans la cour de la ferme Monfort. Ce lieu fait penser un peu aux petites rues de mont Martre et l’ambiance de l’époque.

Jean-Pierre Castaldi joue un patron de cabaret, Monsieur Charles, avec son fidèle second, Christophe Delire. Ils décident de ré-ouvrir " La boite à Cancan " pour reconquérir Paris avec un spectacle de cabaret en hommage à la danse.

Deux heures de spectacles mêlant la musique, la parole, les projections et les danses. 4 danseuses Belges vous entraineront dans la grande histoire de la danse à travers l’histoire.

Vous pourrez assister aux représentations aussi le jeudi 5, le vendredi 6, le samedi 7 avril à 20h et le dimanche 8 avril à 15h.

C’est à la Cour de la Ferme Monfort rue de l’Yser 200 à Ans. Vos tickets sur cancan.070.be/tickets