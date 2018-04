Jean-Philippe Lorphèvre revient avec un tout nouveau spectacle autobiographique !

Il sera sur la scène de la comédie en Ile les 17 et 18 mai avec son dernier spectacle coécrit avec Mathieu Debatty et intitulé "Révélation".

On l'a notamment vu aux côtés de Manon le Pomme et Mathieu Debatty sur scène dans "3 barbes 2 touffes" un délire théâtral à 5 qui parle, notamment, de fécondation.



Pour son nouveau spectacle il s’est inspiré de sa propre vie:

Il veut devenir une rock star mais son père n'est pas du même avis. Entre Révélations, espoirs et déceptions, Jean-Philippe trace sa vie.

Il multiplie les boulots: couvreurs, clown pour enfants, vendeur d'assurances, éducateur spécialisé.

Le jour, Jean Philippe Lorfebvre accompagne des personnes handicapées mentales, des personnages extraordinaires! Avec leur complicité, peut-être réalisera-t-il son rêve…



Un roadtrip tendre et humoristique baigné de musique rock où on parle avec humour et tendresse du quotidien de la personne porteuse d’un handicap… même son quotidien le plus intime !

Quand ? Le jeudi 17 et le vendredi 18 mai à 20h

http://comedieenile.be/spectacle-jean-philippe-lorphevre-100