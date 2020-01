Jacques Stotzem avec son nouvel album "Places We Have Been "en tournée dans notre province

Jacques Stotzem, verviétois, est un guitariste acoustique belge. À l'âge de 16 ans, après avoir vu le guitariste américain Stefan Grossman à la télévision, il débute la guitare en autodidacte complet et devient musicien professionnel à 19 ans. Il participe à divers groupes, accompagne des chanteurs, avant de se consacrer à sa carrière solo. Au fil des années il devient un invité régulier des plus importants festivals européens et ses tournées le mènent jusqu'au Japon, en Chine ou à Taïwan.

Il y en a beaucoup de choses à dire sur Jacques Stotzem :

-inclassable: parce qu'il joue des compos mais aussi des adaptations pour guitare acoustique en "finger picking" de morceaux jazz, rock, pop et se produit sur scène... sans chanter !!!!

- très demandé : Ils sont rares les artistes belges qui peuvent se targuer de faire une centaine de dates par an... un peu partout dans le monde, c'est votre cas jacques Stotzem !

-d'une grande humilité: entre 2 chansons, jacques Stotzem raconte plein d'anecdotes et notamment celle-ci:

Parmi les reprises qu'il fait, il y a une reprise du titre Hey joe de Jimi Hendrix. Un monument joué à la guitare électrique. Ici, Jacques le joue avec sa guitare acoustique. Un internaute tombe sur sa vidéo et s'offusque: comment ose-t-on reprendre Jimi Hendrix a à la guitare acoustique et surtout quand on est un peu dégarni !!!!

Il est un des rares guitaristes à avoir 1 modèle de guitare "Martin' à son nom: Depuis 2006, la légendaire firme de guitare américaine “Martin Guitar” produit un modèle “OMC Jacques Stotzem Custom Signature”, un rêve pour tout guitariste, une consécration pour Jacques.​

Son nouvel album “Places We Have Been” sorti cet automne, est un “album photo musical” d’un troubadour moderne.

Il est en tournée dans notre province :

-Au centre culturel d'Amay cette semaine (le 18 janvier)

-A Waremme, le 14 février salle de spectacle de l'Ipes au profit de l'asbl "haut regard"

- Spa le 12 février (diner spectacle) à la brasserie des Bobelines

-Puis le 29 février et le 1er mars, à l'Eupen plaza à Eupen (avec des cordes en plus de sa guitare, cordes jouées par l'Eastbelgica Eupen)

La tournée complète ici