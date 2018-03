Il n'y a pas d'âge pour faire du sport à Theux !

Le Hall omnisport de Theux propose " Le printemps en forme 50+ " où les personnes de plus de 50 ans peuvent essayer gratuitement un sport.

Le but est de faire découvrir des sports à une population bien ciblée. Pour fidéliser cette tranche d’âge à un sport.

Cela fait trois ans que l’action est mise en place au Hall Omnisports de Theux. Et le concept fonctionne. La preuve ? 360 personnes de plus de 60 ans pratiquent un sport chaque semaine au Hall.

L’action est de proposer 2 cours gratuits à tester par semaine durant la période du 19 au 31 mars.

Les types de sport :

Il y a des cours spécifiques pour les plus de 50 ans :

- Du volley adapté où les règles sont un peu modifiées afin que la pratique soit moins physique. Pour ce cours, les femmes doivent avoir plus de 50 ans. Et les hommes plus de 55 ans.

- Le Chi Kong est adapté aussi à la tranche d’âge. C’est une gymnastique chinoise qui permet un rééquilibrage énergétique et corporel.

- La gymnastique douce.

Ils peuvent aussi s’insérer dans des cours sans tranche d’âge spécifique :

- Stretching.

- Ecole du dos.

- Swiss-ball, (c'est un gros ballon sur lequel on pratique des exercices visant à assouplir et à tonifier les muscles.

- Badminton



L’inscription :

Les places sont limitées donc inscrivez-vous au 087/53 93 53 à Marie Christine Kevelaer. Plus d’informations sur www.theux.be.