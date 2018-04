C'est le titre d'une conférence dynamique sur les agacements au sein du couple animée par Sylvie Loumaye et Serge Dehouwer, Psychologues et Sexologues.

"Il m'irrite, elle m'énerve". Les agacements au sein du couple. Le sujet sera traité de façon vivante et démonstrative.

Durant cette soirée, vous assisterez à des Séquences humoristiques et illustratives. Mais en plus on vous donnera de nombreuses pistes de solutions pratiques.

Prix : 12€ en prévente. Duo = 20€

Infos et réservations : www.centreculturelremicourt.be ou 019 54 45 10

Adresse : Centre culturel de Remicourt ( Rue Haute 25)

PMR : Notre salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.