Il est temps de vous inscrire aux Beach Days d’Esneux !

Cet événement aura lieu les 28, 29, 30 juin et 1 juillet.

Deux jours de sport et 4 jours de plage sont prévu au programme de cette 26e édition. Avec un énorme espace réservé aux enfants ( bac à sable, jouets géants, maquillage, djembé, marionnettes,…)



Aux Beach Days, on se détend, on se désaltère, on profite des animations et concerts. Une zone centrale avec un Food trucks village, un bar à Cocktails et des microbrasseries.

Et une grande scène centrale avec des soirées et concerts en plein air.



Si c'est le sport qui vous intéresse, il est temps de vous inscrire !

Cette année encore, des tournois de :

-Beach Soccer

-Beach Tennis

-Beach Volley

-Net Volley



Prenez un premier contact par mail à l'adresse: info@beachdays.net



http://www.beachdays.net