Himoon, une nouvelle application liégeoise destinée au LGBTQ+

Himoon, une jeune start-up Belge qui vient de lancer une application de rencontres ciblant le public LGBTQIA+.

Michael Couvreur est à la base de ce projet.

Des applications, il en existe de nombreuses.

Ici c'est complètement différent. Ce que Himoon cherche pour le public LGBTQ+, c'est de créer une relation durable.

Le concept : on s'inscrit, on échange et au fur et à mesure, on découvre la photo de l'autre. C'est la personnalité, ici, qui est mise en avant, pas le physique.

La photo de profil est floue et au fur et à mesure cette dernière se dévoile.

Beaucoup de liégeois sont déjà inscrits sur ce site. L'association Arc-en-ciel Wallonie (basée à Liège) suit ce projet depuis le début.

Himoon est disponible sur l’Apple Store et le Google Play Store.

Plus d’infos par ici