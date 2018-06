Highlands games à Nessonvaux ce dimanche 24 juin

Highlands games, c'est une longue tradition écossaise qui consiste à des épreuves de force.

Lors de ces jeux, on assiste notamment à des défilés de joueurs de cornemuse, des participants habillés en kilt, mais aussi des épreuves de force dont le tir à la corde ( 2 équipes de part et d'autre qui tirent jusqu'à faire passer la ligne à l'adversaire).

L'épreuve la plus spectaculaire est Toss the Caber. Il s'agit de lancer un tronc d'arbre. Ceux-ci font entre 5 et 6,5 mètres et doivent atterrir perpendiculairement au sol !!!

Rendez-vous ce dimanche 24 juin dès 12H30 suivi à 18H30 par un concert du groupe Country Cooking.

Lieu : sur l'ancien terrain B de Nessonvaux à Trooz.