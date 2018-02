Hergé en vente aux enchères !

Dimanche 25 février, deux ventes aux enchères auront lieu au Palais des Congrès de Liège avec des œuvres exceptionnelles.

Au programme de cette journée particulière :

A partir de 11h, vente consacrée à Hergé.

A 14h, vente dédiée aux planches, illustrations et œuvres originales.

Plusieurs originaux de la main de Hergé comme un portrait de sa première épouse.

D’autres œuvres exceptionnelles:

-Une case encrée de l’album ‘Les 7 boules de cristal’,

-un dessin original couleurs,

-un dessin à l'encre de Chine pour une carte postale dite 'Carte neige' (réalisé en 1942/43).

Les estimations de ces deux dernières pièces sont comprises entre 50 000 et 70 000 euros chacune.

En plus de ces originaux, la vente proposera de nombreux albums anciens :

Un exemplaire de Tintin au pays des Soviets (considéré comme le premier véritable album de bande dessinée) signé par Hergé et son épouse (estimation entre 15 000 et 18 000 euros).

Tintin au Congo, Tintin en Amérique, le Lotus bleu ou encore cette édition Archives des Cigares du Pharaon, extraite de la collection des éditions Casterman d’une valeur de 8.000 à 10.000 euros.

A partir de 14h : 305 lots, allant du plus petit prix (50euros) au plus gros : Une planche de Tanguy et Laverdure par Albert Uderzo, estimée entre 30.000 et 35.000 euros.

Mais avant, venez découvrir l’exposition des lots vendredi 23 février de 13h à 20h et samedi 24 février de 9h à 17h. Live sur internet : www.bdencheres.be et sur www,drouotlive.com. Entrée libre.