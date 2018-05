Flèche Ardennaise - Une Edition 2018 très relevée

La 53ème édition de la Flèche Ardennaise se déroulera ce dimanche 6 mai. La Classique cycliste destinée aux coureurs des catégories Elites et Espoirs se prépare à accueillir un peloton très prometteur. Sortie de la Top compétition, elle se veut plus compétitive que jamais. Passage en revue des favoris et focus sur le parcours.

Roger de Vlaeminck, Thomas Voekcler, Jan Bakelants : Flèche Ardennaise, révélatrice de talents depuis 1966. Et cette 53ème édition n'échappera certainement pas à la règle. Son vainqueur aura le droit de rêver à une grande carrière. D'autant plus que cette année, le plateau est (très) relevé. Libérée des contraintes de la Top compétition, la Flèche Ardennaise a pu dessiner son peloton en toute autonomie. "La Top compétition vieillit mal. Elle n'intéresse plus grand monde. Notre course a un aura plus fort, elle ne pouvait pas y rester. C'est une plus-value : on a pu attirer plus d'équipes et de meilleurs coureurs, venus du monde entier", explique Renaud Collette, responsable sportif. Difficile de lui donner tort. Avec 14 équipes belges, 15 étrangères et 174 coureurs au départ, la concurrence s'annonce rude.

Harm Van Houcke (Lotto - Soudal U23), qui passera pro le 1er juillet, tentera vaille que vaille de réaliser le doublé. Mais il devra se méfier des coureurs étrangers. Parmi les favoris, on pointera la pépite australienne Robert Stannard (Mitchelton - BikeExchange) et le Français Alexys Brunel (CC Etupes), respectivement troisième du Tour des Flandres et de Liège-Bastogne-Liège Espoirs cette année. Il faudra aussi compter sur les Néerlandais de SEG Racing Academy. Parmi les Wallons, on suivra tout particulièrement Sylvain Moniquet et Marvin Tasset, tous deux actifs chez AGO - Aqua Service.

Côté parcours, rien de neuf sous le soleil : pas de plat ! Les coureurs partiront de Herve pour affronter un tracé de 179 kilomètres à travers les Ardennes. Au programme, on retrouve les traditionnels Wanne, Vecquée, Maquisard et Mont-Theux. "Mais on ne revient pas sur Herve par des petites routes bien sympas", précise Maurice Pirard, le président de l'ASBL Société Flèche Ardennaise. Les côtes de Cornesse et de la Hezée se chargeront de l'écrémage final. Seuls les plus forts pourront s'expliquer à l'arrivée, prévue sur un circuit local au cœur de la cité fromagère.