Fêtes de la Neuvaine à Moha

Du samedi 05 au dimanche 13 mai, les fêtes de la Neuvaine s’installent à Moha.

Toute une série d’activités auront lieu : Fête foraine Place de Moha , un blind test, une balade cyclo gourmande, un rallye de voitures ancêtres…

Et puis ce Samedi 5 et dimanche 6 mai dès 12h, c’est la fête des fous. Ménestrels, saltimbanques et chevaliers s’installeront au cœur des vestiges du Château féodal de Moha. Campements médiévaux, artisans, joutes équestres, oiseaux de proie, … replongez au cœur du Moyen Âge.

Jeudi 10 mai sera réservé aux familles avec des Spectacles de marionnettes, cortège de géants, parcours psychomotricité et des jeux géants...

Comm’une Bière : Samedi 12 mai en soirée sera organisé à une soirée musicale (live) avec dégustation de bières spéciales organisée par le Comité de Quartier des Communes.

Dimanche 13 mai de 10h à 18h, il y aura une Foire aux vinyles … et produits dérivés.

Sans oublié la Course de canards sur la Mehaigne aura lieu Dimanche 13 mai à 16h00.

Infos : https://chateaumoha.be/agenda/olivier-laurent