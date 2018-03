Fête de la Coquille Saint-Jacques à Oupeye

Embarquez pour la 9e édition de la fête de la coquille Saint-Jacques au château d’Oupeye le samedi 17 et le dimanche 18 mars.

La fête se déroule avec deux ambiances : le village de la mer et le village gourmand.

C’est l’occasion d’acheter et de déguster des coquilles Saint-Jacques, des huitres, des poissons variés en direct du port d’Erquy et de la Basse-Meuse.



Le village gourmand est constitué d’un marché des artisans pour apprécier une grande variété des produits locaux.



Au programme ?



Samedi : démonstrations culinaires des chefs étoilés et animations sur le site du château d’Oupeye.

Le village de la mer se déroule de 10h à 20h et le village gourmand de 10h à 22h.

Cuisine à 6 mains des chefs étoilés à 13h30. Les chefs prépareront des plats avec des produits trouvés sur place. Avec la présence notamment de Dimitry Lysens (Restaurant Magis) – Jan Menten (De Mijlpaal) – Jo Grootaers (Altermezzo).

A 16h aura lieu une animation avec le chocolatier Didier Smeets et à 18h c’est le monde du fromage selon Freddy (Crèmerie Saint-Siméon).



Dimanche : place à la cuisine avec les enfants.



Le village de la mer et le village gourmand se déroulent de 10h à 18h.

A 13h, animation musicale par " Les Marteaux ".

À 14h et à 16h - Cuisine des petits mousquetaires (inscription obligatoire)

avec Jean-Marie Jacob (artisan cuisinier et formateur).

Groupe de 8 enfants maximum - entre 8 et 12 ans

Durée : 1h environ

Inscription obligatoire avant le mercredi 14 mars auprès de Magali Régent par email : m.regent@oupeye.be en indiquant le nom et le numéro de téléphone.



Il y aura aussi une tombola avec de beaux lots.

Rendez-vous sur www.oupeye.be