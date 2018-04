"Festoyons Wallon" dans une ambiance médiévale du 29 et 30 avril à l'abbaye de Stavelot

Nouvelle animation, nouvelle ambiance: l'abbaye de Stavelot et l'APAQ-W s'unissent en ce dernier week-end d'avril pour proposer une activité inédite basée sur les produits wallons que défend chèrement l'APAQ-W dans une ambiance médiévale qui évoquera l'époque des francs chevaliers. C'est la première fois que l'APAQ-W collabore avec un site patrimonial. Un marché des producteurs wallons se tiendra dans les caves de l'abbaye tandis que les alentours seront réservés à plusieurs artisans et aux animations de type médiéval.

Le marché accueillera une quarantaine de producteurs avec des produits de bouche de chez nous les plus divers dans une ambiance renforcée par le décor magnifique qu'offrent les caves voutées de l'abbaye. L'ambiance médiévale oblige: les producteurs accueilleront le public en tenue médiévale, le marché rappelant ainsi les ripailles médiévales en proposant des vins de fruits, de l'hydromel, l'hypocras, la potée médiévale et même des insectes qui peuvent aisément remplacer les traditionnels chips lors des apéritifs. Autant de produits insolites qui collent bien au thème touristique général (Wallonie Insolite) pour l'année 2018. Les artisans occuperont les alentours de l'abbaye: sculpteur-ébéniste, fripier, bijoutier, armurier, vanneur, tisserand, potier… présenteront leurs créations dans le jardin du cloître (ou dans le réfectoire des moines en cas de pluie).

Ménestrels, jongleurs, bouffons, soldats, chevaliers … démonstrations diverses et descentes en rappel de la Tour abbatiale, le bon peuple aura de quoi festoyer dans un esprit de convivialité.

La gastronomie n'est pas oubliée; le dimanche en effet, les organisateurs ont fait appel à quelques vedettes qui trustent les médias: Julien Lapraille, Eric Boschman et Jean-Philippe Darcis, seront les "ambassadeurs" de "Festoyons wallon"; Le maître-chocolatier verviétois, Jean-Philippe Darcis, créera sur place une praline inédite; quant au chef Julien Lapraille , il proposera un menu médiéval à base de produits présents dans le marché des producteurs et le sommelier Eric Boschman y associera son choix de bières et vins. Ambassadeur lui aussi de ce premier "Festoyons Wallon", Jean-Michel Saive sera également l'un des invités d'honneur.

L'accès aux activités est fixé à 6€ par jour, un montant modique quand on sait que ce droit d'entrée est également valable pour la visite des trois musées permanents de l'abbaye (musée Apollinaire, musée du circuit et parcours sur l'histoire de la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy) et pour l'exposition temporaire qui se tient en ce moment consacrée aux photos de presse de la célèbre agence Magnum.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Festoyons wallon les samedi 28 et dimanche 29 avril de 11h à 18h

Entrée : 6 euros

Gratuit de 0 à 5 ans

Infos: www.abbayedestavelot.be