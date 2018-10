Festival d'activités Nature et citoyenne ce samedi 6 octobre

Ce samedi, on fête les 40 ans de leur formation-phare "Interprète Nature et Environnement" et à cette occasion, l’ Asbl organise avec le Crié de Liège un " Festival d'activités Nature & Citoyenneté.

Toute une série d’activités gratuites est mise en place.

Il y aura des balades, des jardins ouverts, des ateliers, des projets citoyens, des expos, des animations et des expositions.

En voici quelques-uns

une balade pour partir à la découverte -une boucle nature de +/- 4 km dans le bois de Warnoumont (Sprimont).

- Parcours d’environ 4 à 6 km pour découvrir ou revoir la Fagne.

- Petite visite du potager partagé d'Awans

- la Découverte du Centre de la Chauve-Souris à Comblain

Et puis un peu de cuisine, un atelier pour réaliser des mignardises zéro déchet à base de carottes, panais, potimarrons,… et pourquoi pas en utilisant des restes alimentaires (pain, pelures de fruits et de légumes,…).

La Date le samedi 6 octobre dès 9h30.

Pour connaitre les endroits près de chez vous, rendez-vous sur le site https://www.40ansgnliege.be/