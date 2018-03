Feder en concert à Liège!

Le Dj/producteur de musique FEDER sera ce jeudi 22 mars à 20h au Reflektor.

L'artiste français de 29 ans s’impose dans le monde de la musique électronique avec de la house, du groove, du hip-hop et de la pop.

D’abord il mixe le soir à Londres pour payer ses études. Mais très vite il se sent frustré de passer les sons des autres. De retour en France, il réussit le concours d’une école d’ingénieurs du son parisienne. Il va étudier pendant trois ans les rouages de la technique.

Confronté aux doutes, il pense à arrêter la musique. Il sort quand même " Goodbye " en 2014. Le titre est très apprécié ! Il est sacré numéro 1 du Top Viral Spotify, numéro 1 Shazam durant 7 semaines consécutives et 50e titre le plus taggé de l’histoire de Shazam.

En 2016, il sort Lordly avec Alex Aiono. La chanson est devenue l’hymne officiel du championnat du monde de Handball 2017.

Les récompenses se sont enchainées : une nomination aux NRJ Music Awards comme " DJ de l’Année ", deux singles classés or, deux singles classés platine et un single de diamant à l’export.

Récemment il a sorti " Breathe ", un 4 titres. Il y a notamment " Remember your name " avec les voix de Timothy Auld et Ana Zimmer. Sur le 4 titres il montre son goût pour la diversité des horizons.

Son mantra : s’ouvrir au monde, être curieux et s’inspirer de toutes les formes de création.

A découvrir au Reflektor ce jeudi à 20h. Rendez-vous sur http://www.reflektor.be/agenda/2018/03/22/feder-sold-out.