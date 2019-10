Fais le toi-même Ginette ! 1ère Edition du salon DIY (Do It yourself) & des créateurs à Dison

Ginette organise des événements créatifs dans le but de faire connaitre les créateurs belges. Elle organise aussi des marchés « Ginette » qui regroupent près de 80 créateurs et qui accueillent plus de 3000 visiteurs par jour.

Ce dimanche 6 octobre, Ginette s’installe dans le complexe "Le Tremplin à Dison pour la 1ère édition du salon DIY (do it yourself) & Créateurs " Fais-le toi-même Ginette ! " où les visiteurs pourront aller à la rencontre des créateurs et s’initier à leur savoir-faire.

Les créateurs proposeront plus de 50 ateliers pour petits et grands et vendront également leurs produits.

quelques exemples ?

-un atelier pour Confectionner un sérum et un soin sous forme de gel pour le contour de l’œil : 22€

-Réalisation de tawashi (éponges lavables & réutilisables) : 10€

Atelier pour adultes et enfants à partir de 6 ans

-Création d’une guirlande d’étoiles à rêves en origami – 20€

Atelier pour enfants à partir de 7 ans​….

Pour connaitre l’ensemble des ateliers ou pour s’inscrire ici