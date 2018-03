Faire son marché en province de Liège : il y a du choix !

Outre les marchés hebdomadaires présents dans la plupart des villes et communes de notre province, nous vous avons sélectionné une pléiade de marchés qui ont tous un petit quelque chose qui mérite le détour. Vous pourrez y faire votre marché ou tout simplement vous y balader.

A Engis, le P’tit Marché est de retour :

" Le p’tit marché d’Engis "

Quand ? Tous les mardis du 10 avril de 8h à 13h. Où ? à la Passerelle (Quai L. Herten à Engis). C’est la renaissance d’un petit marché tellement attendu par les citoyens.

Une dizaine d’exposants proposeront des produits divers et variés à la portée de toutes les bourses. Des fruits et légumes en passant par un poissonnier, des vêtements à petits prix ou encore des produits italiens.

Un marché éphémère un seul jour sur l’année :

" Nourrir Liège 2018 "

A l’occasion du festival Nourrir Liège, un marché court-circuit aura lieu.

Quand ? Jeudi 22 mars de 15h à 18h. Où ? Place Xavier Neujean à Liège.

Un marché éphémère qui propose des produits du terroir avec la présence des Compagnons de la Terre et leurs bons légumes.

Les compagnons de la terre sont une coopérative liégeoise avec un projet agricole d’avenir et porteur de sens. Lancé en janvier 2015 à Liège ils proposent un nouveau modèle de production agricole plus collectif et respectueux de la Terre et des êtres humains.

En plus de la rencontre avec les producteurs de la région, des stands associatifs et différentes activités et animations seront proposés tout l’après-midi dans une ambiance musicale live du groupe " Musique d’Action Paysanne ".

Dans un cadre superbe :

" Le marché des Gourmets "

Quand ? Du samedi 24 au dimanche 25 mars. Le samedi de 11h à 20h. Le dimanche de 10h à 19h. Où ? A l’Abbaye de la Paix-Dieu à Amay.

Le terroir, les savoureux produits Wallons et de régions d’Europe sont proposé dans ce marché. C’est la 17e édition du marché des Gourmets. Il sera possible de déguster des plats réalisés par le Rotary Club de Flémalle avec les produits des exposants.

http://www.marchedesgourmets.be/

Un marché couvert en cas d’intempéries :

" Marché de la caserne de Saive "

Quand ? Le samedi matin. Où ? Dans l’ancienne caserne militaire de Saive. Rue Cahorday à Saive.

La météo ne sera plus un problème pour faire ses courses au marché. Même en cas de pluie, de neige ou de vent vous serez toujours à l’abri dans cette ancienne caserne.

Les exposants proposent divers produits alimentaires, des vêtements, des bijoux, etc. C’est un marché traditionnel du samedi matin. L’endroit possède une superficie de 600 mètres carrés pouvant accueillir une trentaine de marchands.

Acheter local, c’est possible :

Marché " Court-Circuit "

Quand ? Dès avril, tous les 2èmes et 4èmes Jeudi du mois de 15h à 19h. Où ? Place Xavier Neujean.

" Court-Circuit " un marché exclusivement dédié aux produits locaux. Issus uniquement de la province de Liège ou d’un rayon de 50 kilomètres autour de Liège.

Fruits et légumes de saisons, produits laitiers, pains et pâtisseries, viandes et charcuterie, cosmétiques, alcools locaux, friandises et produits issus de la ruche.

Un marché différent, du champ à l’assiette :

" Les points ferme "

Quand ? Une fois par semaine. Où ? Dans des points de dépôts en s’inscrivant sur www.pointferme.be

Un marché qui propose des produits locaux, savoureux, sains et des fermes liégeoises.

Les produits ne sont pas vendus dans un marché traditionnel mais dans des endroits un peu particuliers : regroupements des consommateurs comme lieu de travail, association, commerce de quartier, école, …

Ils proposent des fruits et légumes de saison, du fromage, du poulet et des viandes bovines. Toujours locaux ou bios.

" Point Ferme " est une coopérative à finalité sociale riche de 14 producteurs du Condroz Liégeois.

Fabrication artisanal :

" Les petits marchés artisanaux à Hannut ".

Quand ? A partir du 1er avril et tous les premiers dimanches du mois de 10h à 17h. Où ? Sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville dans un premier temps puis sur la Grand Place.

La neuvième édition des Petits Marché de Hannut.

http://petitsmarches.hannut.be/

Faire son marché AUSSI la semaine :

" Place aux saveurs "

Quand ? Chaque jeudi matin. Où ? Place André Musch à Chaudfontaine.

Marchandise du terroir, artisanale et bio. Une marchandise de qualité.