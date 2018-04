Et vous, avez-vous une VIP (Very Important Poitrine)?

Humoriste, comédienne et animatrice : Sophie Barbi est en train d’exploser partout ! Elle se produit sur beaucoup de scènes Belges en ce moment.

Le titre de son show : Sophie BARBI

V.I.P" (Very Important Poitrine)

Les échos vont tous dans le même sens, elle déborde de vie et a une manière extrêmement personnelle et hilarante de parler de sa poitrine. Jamais choquante et pourtant incroyablement concrète.



Vous pourrez la retrouver dans la région :

-le 5 avril Scène ouverte - Allée des artistes - Liège

-le 12 avril - Scène ouverte - Salle AndyMcDowell - Flémalle



www.facebook.com/barbisophie.be