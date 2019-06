Envie de passer une bonne soirée avec Sofia Syko, Cécile Djunga, André Lamy, PE

Sofia Syko au casino de Spa vendredi 14 juin à 20h30 -Sofia vous avoue tout ! Ses passions, sa famille, ses métiers, dont le principal : Inspecteur de Police. Elle casse les préjugés et n’épargne personne, à commencer par elle-même. Elle nous raconte des histoires vraies, authentiques et drôles.Dans ce spectacle, ses différentes casquettes de Femme, de Mère, d’Inspecteur de Police se distinguent, se mélangent, se superposent. Et le fou rire est garanti ! Où : Petit Théâtre du Casino, Rue Servais 4 Spa +32 87 79 53 53 - Réservation obligatoire

L'humour est dans le pré ' 4 Spectacle de fin d'année de l'Atelier Humour au CC de Remicourt vendredi 14 & samedi 15 juin à 20h30- Tous les styles d'humour sont abordés, sketchs, jeux de mots, stand up, comique de situation… Vous présentez votre texte, votre sketch devant les autres, qui vous donnent leur avis, puis on change. Le principe de l'atelier c'est que le collectif nourrit le travail de l'individu. L'atelier reprend déjà début septembre et se déroule jusqu'au spectacle de la mi-juin. Cette année, l'atelier proposera des nouveautés. Où : Centre Culturel de Remicourt Rue Haute, 25 - Internet : http://www.centreculturelremicourt.be

Cécile Djunga De Cécile Djunga, Gaëtan Delferière et Simon Bertrand vendredi 14 & samedi 15 juin à 20h -Au programme : de la musique, de la danse et des vannes, le tout bien balancé, pour un show drôle et rythmé que vous n'êtes pas près d'oublier. Cécile Djunga ose tout, un vrai feel-good ! Où : Le Comédie en île Rue Mean 11-13 à Liège. Infos: http://comedieenile.be

ANDRÉ LAMY: Lamy Râle -Du 13 juin au 07 juillet Vous aurez droit à un discours de Donald Trump sur les fake news, Elio Di Rupo en 2050 qui dirige sa 30ème campagne électorale depuis son centre gériatrique, Emmanuel Macron qui nous parlera du harcèlement sexuel en politique, Jean-Luc Fonk vous dira ce qu’est un " Diable Rouge ", le Prince Laurent organisera une quête pour sauver sa réputation, Léopold Lippens vous parlera de la construction de son mur pour empêcher les migrants d’envahir Knokke - Le Zoute …. Ainsi que des imitations de Albert 2, Bigard, Gérard Depardieu, Maggie De Block et beaucoup d’autres…

Un spectacle écrit par André Lamy et Benoit Noël - Où: Comédie Centrale, Rue du Plan Incliné, à Liège. Infos: http://www.comediecentrale.com

PIERRE-EMMANUEL ALIAS PE: Optimiste -Dimanche 16 juin 20h30 -Quand j’étais petit je rêvais de devenir trompettiste professionnel, je vous jure que c’est vrai...

Finalement je suis devenu humoriste. J’avais envie de vous raconter ce parcours atypique.

En passant par mon horrible prof de solfège, la joie de découvrir l’option théâtre à l’école, la réalité de la vie en matière d’emploi. Toutes les étapes de la vie sous la protection bienveillante de ma trompette.

Mon spectacle s’appelle " Optimiste", car pour devenir artiste en Belgique, mieux vaut l’être. Où: Comédie Centrale, Rue du Plan Incliné, à Liège. Infos: http://www.comediecentrale.com

Venise sous la neige De Gilles Dyrek - Du 06 juin au 28 septembre

Jean-Luc et Christophe, deux amis que la vie avait éloignés pendant 10 ans, se retrouvent pour une merveilleuse soirée de détente autour d’un bon repas. Mais si Jean-Luc file le parfait amour avec Nathalie, c’est par contre très tendu entre Christophe et Patricia. Enervée et ne connaissant personne, elle est bien décidée à ne pas dire un mot. Ses hôtes pensent qu’elle est étrangère et qu’elle ne comprend pas le français. Patricia décide alors de profiter de ce quiproquo pour pimenter la soirée.

Lieu: 17, Rue Haute-Sauvenière à Liège Infos: www.labouffonnerie.be

ÎLE COMEDIE SHOW #10 lundi 17 juin 10h - Découvrez 6 humoristes différents, 15 minutes par personne avec entracte, le tout pour la modique somme de 10€ !

avec Avec Michel Udiany, Jean-Yves Girin, Micky Mike, Marie-Églantine, Dena et Isabelle Hauben - Où : Le Comédie en île Rue Mean 11-13 à Liège. Infos: http://comedieenile.be