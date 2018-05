Enfilez vos baskets et rendez-vous à la Corrida des Remparts!

La Corrida des Remparts se déroule mercredi 9 mai en soirée dans le cœur historique de Liège et emprunte de superbes chemins champêtres.

Cette course vous fera découvrir les plus belles vues de la cité Ardente et des coins méconnus des coteaux de la Citadelle notamment.

Deux distances sont disponibles, 5km et 10 km. Le départ est prévu à l’Esplanade Saint-Léonard.

Quand ? Le 9 mai à 18h45 pour les 5 km et 19h30 pour le 10 km.

Informations concernant les inscriptions sur : http://www.couriraliege.be/index.php/la-corrida-des-remparts/informations-corrida