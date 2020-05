En attendant la réouverture des salles de sports, faites du sport en live avec Julie Debatty et son équipe, c'est gratuit !

Julie Debatty et son équipe (Kaérobic et body girly) sont à l'arrêt depuis le début du confinement.

Elle a décidé d'entretenir votre moral et votre corps. Elles vous proposent 2 séances gratuites en live sur sa chaîne YOUTUBE. Venez bouger avec elle et ainsi découvrir ce sport, et de vous entretenir. Cela se passe à 18h30 le mardi et le vendredi.

On se connecte en direct avec la coach (qui est chez elle) et on fait 30 minutes de sport.

Cette séance est accessible à tous et toutes, toute la famille (homme et femme et enfants).

Elle vous donnera aussi des conseils pour éviter les mauvaises postures (comment ne pas faire de mauvais abdos par exemple) mais aussi des recettes healthy afin de garder la ligne dans ce moment de sédentarité forcée.

