Ecopoon, les couverts comestibles imaginés à Liège

Ecopoon, c’est une gamme de couverts écologiques et 100% comestibles, imaginée par deux Liégeois. Son objectif est de réduire la quantité de plastiques à usage unique consommés chaque jour.

Cyril Ernst et Maxime Vanderheyden voulaient développer un projet ayant du sens. Après de longues réflexions, ils décident de lancer Ecopoon, des couverts 100% comestibles. "Notre gamme de couverts est une alternative aux différents types de plastiques (et bois) à usage unique utilisés dans le monde de la restauration au sens large", développe Maxime. Cette idée durable s’inscrit dans la démarche zéro déchet et vise la réduction de notre empreinte écologique.

Depuis août 2020, les cuillères et cuillères-verrines comestibles sont commercialisées dans trois variantes différentes : goût nature, romarin ou drêche (résidus issus du brassage des céréales lors de la fabrication de la bière). "Elles sont produites à base d’ingrédients locaux et naturels. À terme, nous souhaitons élargir la gamme avec d’autres ustensiles tels que des petites cuillères, des pailles et des fourchettes."

Les deux entrepreneurs ont travaillé durant deux ans et demi sur ce projet. "Le lancer en 2020 était un peu le hasard du calendrier. La pandémie a eu des conséquences à la fois positives et négatives. L’impact direct a évidemment été négatif. Nous nous destinons à vendre la plus grande partie de nos produits aux acteurs du secteur de l’HORECA et ce sont malheureusement ces acteurs qui ont été le plus durement touchés par les mesures sanitaires. Cependant, cela nous a forcés à être imaginatifs pour limiter cet impact. On a commercialisé beaucoup plus de packs découverte, directement vendus aux utilisateurs finaux. Cela nous a finalement permis de récolter des avis et commentaires sur nos deux premiers produits, ce qui est extrêmement positif."

