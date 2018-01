Du théâtre et de l'humour

Nouveau spectacle: Bistro Didier avec Didier Boclinville à la Bouch'rit- Du lundi 29 au mercredi 31 janvier - Eh oui ! Le métier d'humoriste ne suffit pas pour payer les factures alors pourquoi ne pas ouvrir un lieu de rencontres afin de garder le contact avec les gens, ceux que tout le monde connaît, ceux qui ont des problèmes, des joies, des peines, des bonnes nouvelles… Ces gens que vous rencontrez dans la rue, au magasin ou chez le coiffeur, Didier les a réunis dans un seul lieu pour les caricaturer, mais à peine…Spectacle coécrit et mis en scène par Stéphane Hénocque et Gisèle Mariette.

RDV: La Bouch'rit, rue St Gilles - Infos: www.bouchrit.be/

Les ' Jeudredis de l'Impro ' jeudi 1er février à 20 heures- Nos deux troubadours, les Bînomes, des mots improviseront pour vous de belles histoires aussi farfelues que poignantes, folles ou tristes à vous fendre le cœur ! Réservations : P.A.F. 10 € / étudiant 5 €

Où: Archéoforum, Place Saint-Lambert à Liège.

Les Voisins II Avec Didier Boclinville, Betty La Ferrara, Gisèle Mariette, Pierre Theunis- jeudi 1 au dimanche 4 janvier-

C’est donc dans une suite logique mais sans chronologie que ces quatre artistes vous proposent à la Bouch’Rit les aventures de ces personnages un peu caricaturés mais tellement ressemblant à d’autres faisant référence aux différents témoignages de spectateurs ayant vu ces/ses " Voisins " dans toute la Wallonie.RDV: La Bouch'rit, rue St Gilles - Infos: www.bouchrit.be/

JE VEUX UN MAGRITTE au théâtre Arlequin- le vendredi 2 & dimanche 3 février-Mise en scène : José Brouwers • Décor : Philippe Waxweiler • Avec Marie-Josée Delecour, Catherine Ledouble, Fabian Nicolaï et Serge Swysen

Cette comédie écrite à quatre mains nous entraîne avec ironie dans le monde de l’art. Un monde qui est le nôtre aussi, un monde où on ne dit plus " Voilà un beau tableau ", mais " Voilà une toile qui vaut autant de millions ". C’est l’histoire d’un Magritte volé dans un musée, mais aussi l’aventure drôle et passionnante de quatre personnages liés à la disparition inexpliquée du tableau. RDV théâtre Arlequin, Rue Rutxhiel 3, à Liège- Infos : www.theatrearlequin.be/

Vive Bouchon: spectacle d'humour au Tremplin à Dison le vendredi 2 février 20h et samedi 3 février 20h à Hannut ! Bienvenue à Bouchon… un tout petit village dépeuplé, battu par les vents, où la cabine téléphonique sert de salle polyvalente. Pour éviter que son village ne meure, Jacques, le maire, extorque depuis des années des subventions à l’Union européenne. Tout est ingénieusement pensé. Jusqu’à l'arrivée d' un inspecteur ... RDV: Salle de l'Académie Rue des Combattants, 1 à Hannut -

Salle du Tremplin à Dison.

INFO : www.centreculturelhannut.be

Je vous dis tout mais chuuuut par Krystyna Flaba- samedi 3 février à 19h30 - Dirigée par Didier Boclinville, Krystyna vous propose la nouvelle version de son spectacle- C'est l'histoire d'une blondinette qui oscille schizophréniquement entre caricature d'elle-même et féminisme décomplexé. Dans un comique de situation, Krystyna rue dans les brancards. Un casting raté et des messonges à toutes les sauces. Le stress de l'entretien d'embauche et les vacances foireuses entre amis. Les régimes en tout genre et la technologie Dyson. Tout est passé au mixer. Une chose est certaine ... l'humour est au rendez-vous !!Où: L'Allée Des Artistes, Boulvard d'Avroy 92 à Liège- Infos : http://www.krystynaflaba.com