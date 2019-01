Devenez ploggeurs, tout un programme

Vous aimez la nature? vous êtes sportif.

Vous voulez contribuer à l'amélioration de notre environnement.

Voici une activité qui va vous intéresser.

Lors de votre jogging, munissez-vous d'un "Can Guru" c'est à dire un sac ventral dans laquelle on glisse un max de canettes et de bouteilles vides ramassées le long des sentiers...

C'est un bon moyen de joindre l'utile à l'agréable et ainsi d'éviter que nos chemins et bois soient recouverts de plastique et de métal dans 20 ans !

Pour en savoir plus, courez vite sur le site

https://www.can-guru.eu/