Deux Ours en Québecofolies c'est le nom de cet événement organisé au Grenier à Abée sur la commune de Tinlot dans le Condroz le 1er décembre.

Durant une soirée, on vous emmènera de l’autre côté de l’atlantique, l’occasion de découvrir trois artistes, 3 styles différents.

Une auteure-compositrice-interprète et multi-instrumentiste, Gabriella est de retour en Belgique pour un spectacle solo unique.

Thomas Hellman présentera son tout nouveau spectacle "Rêves américains : de la ruée vers l'or à la Grande Crise"

CHANCES, un trio composé par Chloé Lacasse et Geneviève Toupin, toutes deux chanteuses, auteures-compositrices et pianistes et un batteur Vincent Carré. Le spectacle du groupe montréalais CHANCES donne au spectateur un sentiment d’élan et de force. Leur son est un alliage unique d’influences diverses, mariant pop-indie, électro et chants du monde.

PRIX : 20 Eur.



Ouverture des portes : 19h30 - Premier concert : 20h

Lieu : Salle Le Grenier - Rue du Château d'Abée, 3 à Abée (Tinlot)

Plus d’infos : https://www.facebook.com/deuxours/