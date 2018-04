Des travaux dans la descente d'autoroute entre l'aéroport de Liège et le pont de SERAING

Des travaux en perspective dans la longue descente d'autoroute entre l'aéroport de Liège et le pont de SERAING

Le revêtement de l'autoroute A604 entre Grâce-Hollogne et Seraing va être refait.

Le chantier débutera aujourd'hui à 20H. Il concerne un tronçon de 5 kilomètres.

Si la météo est favorable, il sera terminé pour la fin mai.

Dès ce soir et jusqu'au mardi 24 avril, la bretelle entre l'E42 vers Namur à l'A604 en direction de Seraing sera totalement fermée et une déviation sera mise en place via le rond-point de Bierset.

Ensuite, à partir du mercredi 25 avril et jusqu'à la fin du chantier, une seule voie sera disponible en direction de Seraing et les bretelles d'entrée et de sortie de l'A604 et le rond-point de Bierset seront fermées en alternance.