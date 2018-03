Des spectacles à ciel ouvert à Liège!

En mai c'est la fête à Liège, Herstal, Chaudfontaine et Seraing.

Du 9 au 13 mai découvrez des moments artistiques forts mêlant le feu, l’équilibre, l’émerveillement, le rire, la danse et la musique avec plus de 50 spectacles.

Ouverture des Métamorphoses le 9 mai à Herstal avec un tempérament de feu. Les événements sont organisés par Liège Together et s’invitent dans une dizaine de communes pour proposer des spectacles gratuits et familiaux.

Le programme est dévoilé sur https://www.liegetogether.be/