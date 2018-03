Des promenades en famille dans de magnifiques paysages de la région Ourthe-Vesdre-Amblève : c'est possible !

Plus de cinquante partenaires ont collaborés pour promouvoir et amener un public familial à la découverte des plus beaux sites naturels de la région Ourthe-Vesdre-Amblève.

Le travail entre ce nombre important de collaborateur a permis de créer une brochure proposant 70 balades alliant nature et tourisme. Le dépliant sera proposé pendant l’événement " Printemps Nature " samedi 10 et dimanche 11 mars au château de Harzé.



" Découvertes Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève " est un réseau d’acteurs œuvrant ensemble à la promotion des plus beaux sites naturels des communes d’Anthisnes, Aywaille, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, Neupré, Ouffet, Sprimont, Stoumont et Trooz (territoire de la Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève).



Ces promenades animées sont destinées aux familles.

Au programme ?

-Dégustation de plantes comestibles

-Observation aux jumelles

-Recherche de traces du passé

-Balades

-Spectacles



La première balade s’organise le 18 mars avec un maximum de 15 participants.

Inscriptions au 04 369 26 44 ou sur www.nature-ova.be



Les partenaires de la filière préparent également une présentation des sites naturels sélectionnés à travers une scénographie à la Maison des découvertes (Comblain-au-Pont) et le développement d’un volet Nature sur le site de la Maison du Tourisme www.ovatourisme.be



Vous pouvez télécharger la brochure via le site www.nature-ova.be