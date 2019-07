Des légumes bio et de saison cultivés du côté de Lierneux

Manger 5 fruits et légumes par jour, oui mais bio et de saison ! Il est en effet important de nos jours de bien sélectionner ses produits !

C’est ce que Geoffroy Willems et Violette Lognoul, un couple installés du côté de Lierneux, vous proposent.

Ce couple qui tenait autrefois une chevrière a décidé de se lancer dans le production de légumes bio et de saison en créant une coopérative du côté de Lierneux.

Depuis le 1er juillet dernier, Geoffroy et Violette vous proposent des paniers de légumes de saison que vous pouvez retirer chez eux tous les samedis matins de 10 à 13h.

Il faut noter que tous les légumes sont fraîchement récoltés par leurs bons soins et qu’ils sont également cultivés sans produits ajoutés.

Voilà de quoi vous régaler sainement en préparant de bons petits plats avec des légumes locaux et sains !

Prix d’un panier découverte :

15 € sur commande

Adresse : Monteux 15 à 4990 Lierneux

0478/930.742.

Infos via leur page Facebook