Des idées de stages pour vos enfants !

Les vacances de Pâques c’est déjà dans une grosse semaine. Vos enfants sont en vacances mais pas vous ? La solution : leur proposer un stage pour les occuper mais aussi pour leur faire découvrir énormément.

1) Le Préhistomuseum

Il propose 4 stages durant le congé de printemps et il reste de la place. Laissez vos enfants remontez dans le temps au Préhistomuseum.

- "Chasseur-cueilleur ? Même pas peur !" pour les enfants de 5 à 7 ans. Laisser vos enfants remonter le temps et découvrir la vie de nos ancêtres durant la préhistoire tout en immersion dans les plaines, les forêts et la grotte du Préhistomuseum.

- "La Préhistoire grandeur nature" pour les enfants de 8 à 11 ans. Un stage 50% nature et 50% préhistoire avec des ingrédients à découvrir comme les animaux, les insectes, les plantes comestibles et les matières utilisées par l’homme préhistorique.

Quand ? Du 3 au 6 avril. Où ? Au Préhistomuseum. 128, rue de la Grotte - 4400 Flémalle - Liège

Infos ? http://www.prehisto.museum/stages/

- " Les petits fermiers de Cro-Magnon " pour les enfants de 5 à 7 ans. Le but est de découvrir la vie quotidienne au sein des premiers villages.

- " En chasse, Cro-Magnon ! " pour les enfants de 8 à 11 ans. La vie des chasseurs a différentes époques de la Préhistoire.

Quand ? Du 9 au 13 avril. Où ? Au Préhistomuseum. 128, rue de la Grotte - 4400 Flémalle - Liège

Infos ? http://www.prehisto.museum/stages/

2) Le centre culturel de Dison

Pour les 12-15 ans, le centre culturel organise un stage de musique assistée par ordinateur. Pour tous, que vous soyez compositeur, musicien, bidouilleur ou juste curieux. Cette activité vous permettra de perfectionner vos compositions, d’apprendre les rudiments du traitement audio et d’aborder bien d’autres techniques.

Il reste vraiment de la place donc foncez.

Quand ? Du lundi 9 avril au mercredi 11 avril. Le matin c’est pour les débutants et l’après-midi pour les confirmés. Où ? Au complexe Le Tremplin à Dison.

Infos ? Inscription jusqu’au 30 mars sur contact@ccdison.be

3) Le village du Saule

Il y en a pour tous les âges.

- " Les petits explorateurs nature " pour les petits de 3 à 5 ans. Les enfants seront plongés dans l’univers féérique de la nature avec des jeux sensoriels, des balades contées, cueillette de trésors naturels,…

Quand ? Du 4 au 6 avril. Où ? MMER – 48, rue du Moulin – 4261 Latinne (Braives).

-Stage de vannerie / vannerie sauvage pour les jeunes à partir de 16 ans. Venez tresser des fibres végétales pour réaliser des objets très variés.

Quand ? Le 5 et 6 avril (vannerie sauvage), le 12 et 13 avril (vannerie traditionnelle). Où ? MMER – 48, rue du Moulin – 4261 Latinne (Braives)

-Stage de pêche pour les jeunes de 10 à 16 ans.

Quand ? Du 3 au 6 avril. Où ? MMER – 48, rue du Moulin – 4261 Latinne (Braives)

Infos ? info@mmer.be et www.villagedusaule.be

4) ASBL Do Mi Do

- " Musique et créativité " pour les enfants de 4 à 5 ans et de 6 à 12 ans. Le stage permet aux jeunes de participer à 5 activités par jour autour de la nature, la cuisine, le bricolage et surtout la musique (découverte du piano, guitares, batterie, djembé).

Quand ? Du 9 au 13 avril. Où ? Au casino de Vivegnis à Oupeye.

Infos ? www.domido.be

5) L’atelier Rock à Huy

-Inscrivez vos enfants à des stages de guitare débutant ou intermédiaire. A partir de 9 ans.

-Un stage de guitare finger picking accessible à partir de 12 ans.

-Le stage de batterie il faut au minimum 8 ans pour y accéder.

-Un stage de chant à partir de 10 ans.

Quand ? Du 9 au 13 avril. Où ? A l’atelier Rock asbl – Quai Dautrebande 7 à Huy.

Infos ? www.atelier rock.be

6) Stage coopératif

-Stage coopératif à Richelle pour les enfants de 6 à 12 ans. Ils apprendront la coopération en s’amusant sur le thème de l’Age de Glace.

Quand ? Du 3 au 6 avril. Où ? Maison des associations- Rue du Flot 1 à Richelle.

Infos ? http://www.bao-j.be/stages.html

-Stage coopératif à Welkenraedt pour les enfants de 6 à 12ans. Ils apprendront la coopération en s’amusant sur le thème de l’Age de Glace.

Quand ? Du 9 au 13 avril. Où ? Au Centre culturel de Welkenraedt - rue Grétry 10 à Welkenraedt.

Infos ? http://www.bao-j.be/stages.html