Découvrez Liège grâce à la navette fluviale

Durant tout l'été, laissez vous bercer au fil de l'eau et visiter la ville d'une manière ariginale.

Du pont de Fragnée jusqu’à Coronmeuse, vous pourrez découvrir les quartiers emblématiques de la ville.

Deux bateaux, " Le Vauban " et " L’Atlas V ", se croiseront.

Six arrêts vous sont proposés tel que la gare des Guillemins, le centre-ville, le Cœur historique, le Musée de la Vie wallonne, le Grand Curtius et le Musée et le parc de la Boverie.

L'embarquement est signalé par un portique sur le quai.

Le prix est d’1 euro par trajet (achat sur le bateau).

Plus d'infos: https://www.navettefluviale.be/