De l'humour en ce début d'année

ALBERT COUGNET: POINT D'INTERROGATION à la comédie centrale- du jeudi 4 au dimanche 7 décembre- A force de jouer au pauvre pensionné-retraité, Alain Soreil, auteur et metteur en scène de son nouveau one man show, s’est mis son Albert Cougnet à dos !...ET ça, c'est pas du tout cool pour lui !!!... Pour parer à cette défectillllllion, le voilà contraint de donner maladroitement de sa personne, en attendant le secours de ses ringards de réserve pour sauver le spectacle : Gino, Graziella… Où : Comédie Centrale, Rue du Plan Incliné, à Liège. Infos: http://www.comediecentrale.com

Les Voisins II Avec Didier Boclinville, Betty La Ferrara, Gisèle Mariette, Pierre Theunis- vendredi 5 janvier- C’est donc dans une suite logique mais sans chronologie que ces quatre artistes vous proposent à la Bouch’Rit les aventures de ces personnages un peu caricaturés mais tellement ressemblant à d’autres faisant référence aux différents témoignages de spectateurs ayant vu ces/ses " Voisins " dans toute la Wallonie.RDV: La Bouch'rit, rue St Gilles - Infos: www.bouchrit.be/

SOIRÉE SPECTACLE CHOUCROUTE : Retrouvez Gisèle Mariette et Didier Boclinville dans " BOURDON CHERCHE PETITE @BEILLE " samedi 6 janvier

Une comédie actuelle, où l’humour et la fiction rappellent la réalité avec cocasserie. Un site de rencontres; un rendez-vous et... le début d’aventures rocambolesques d’un duo désopilant, touchant et explosif. Tout les oppose: LUI est fan de tuning et ELLE de cyclisme; LUI est jeune et " beau gosse " et ELLE, elle est " ELLE " avec son âge, ses rondeurs et son caractère bien trempé! Mais très vite, ils formeront un couple d’inséparables complices, partageant malgré eux leurs passions respectives...Repas à 18h30 et spectacle 20h30- RDV: La Bouch'rit, rue St Gilles - Infos: www.bouchrit.be/

LES MONTAGNES RUSSES D’Eric Assous au comédie en île -vendredi 5 et samedi 6 janvier - La soirée ne fait que commencer. Sa femme et son fils sont partis en vacances pour la semaine. Lui n'a pas pris de vacances, il travaille. Il est resté cloué à Paris, célibataire donc ! Elle, jolie brune souriante, était ce soir-là dans ce bar, tout comme lui. Ils ont vite sympathisé et, assez vite, il lui a proposé de venir boire un dernier verre chez lui.Il n'a pas exactement son âge, mais disons qu'il a le physique avantageux des hommes qui grisonnent avec élégance...Où: Le Comédie en île, Rue Mean 11-13 à Liège- Infos: http://comedieenile.be

" CADEAU " La revue des fêtes au Trianon-Samedi 6 janvier 2018 à 14H30- Dimanche 7 janvier 2018 à 14H30- Dimanche 31 décembre 2017 à 19H30- De Guy DIRICK en collaboration avec le JackShow. Avec les artistes du Trianon et du JackShow. Encore une fois la revue du Trianon offre pour cette saison 2017-2018 le rythme, l'ambiance, la chaleur, les lumières, les chansons, le rire et la danse dans un décor de plumes et de strass. Elle continue d'être à la hauteur des plus grands cabarets. Les artistes du Trianon sont entourés des artistes et des girls du JackShow, et on peut compter cette année sur le chanteur Anthony Parla (The Voice Belgique). Lieu: www.theatretrianon.be/