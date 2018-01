De l'Humour dans notre région

Boire, fumer et conduire vite de Philippe Lellouche à la Comédie en Ile du jeudi 25 au dimanche 28 janvier - "Le soir de la Saint Sylvestre, trois hommes n'ayant apparemment rien en commun se retrouvent pourtant enfermés dans la même cellule. Aucun d'eux, en partant pour aller faire la fête, n'avait imaginé passer le réveillon de la nouvelle année dans un cachot.

Le premier a été arrêté pour état d'ivresse sur la voie publique, le second parce qu'il fumait une cigarette sur un quai de gare et le troisième pour excès de vitesse. Alors que l’étau se resserre sur eux, une ravissante avocate commis d'office fait son entrée afin de les sortir de ce mauvais pas. RDV: Comédie Centrale, Rue du Plan Incliné, à Liège. Infos : http://www.comediecentrale.com

Spectacle 'Isabelle Hauben a des Caractères' Jeudi 25 janvier à 20:30

Dans ce spectacle, vous retrouverez de nombreuses facettes de la femme actuelle : décalée, coincée, séduisante, libérée ou désemparée.

Des femmes délurées qui vont vous offrir ce qu'elles ont de meilleur ou de pire…Ecrit par Isabelle Hauben & mise en scène : Renaud Rutten

Où: Salle Andy Mcdowell & Les Chasseurs de Rires

Rue Ferrer 1 à Flémalle

Internet : http://www.mcdowell.be/event/isabelle-hauben-spectacle-2018-01-25-16/register

Les Voisins II Avec Didier Boclinville, Betty La Ferrara, Gisèle Mariette, Pierre Theunis- jeudi 25 au dimanche 27 janvier-

C’est donc dans une suite logique mais sans chronologie que ces quatre artistes vous proposent à la Bouch’Rit les aventures de ces personnages un peu caricaturés mais tellement ressemblant à d’autres faisant référence aux différents témoignages de spectateurs ayant vu ces/ses " Voisins " dans toute la Wallonie.RDV: La Bouch'rit, rue St Gilles - Infos : www.bouchrit.be/

Sois Belge et Tais-Toi ! au Forum de Liege - samedi 27 & dimanche 28 janvierspectacle Sois belge et tais-toi fête ses 20 ans lors de la saison 2017-2018 ! 20 ans que la troupe s’amuse à tordre l’actualité... de rire ! Pour son spectacle anniversaire - le " Grand Vingtième " - la célèbre troupe revisite ses meilleurs sketchs, ses meilleurs personnages, ses imitations et parodies les plus réussies, ce qu’ils ont fait de plus drôle, de plus impertinent, de plus fort et de plus jubilatoire sous forme d’un best tof adapté à l’actualité. Le tout est agrémenté d’inédits et nouveautés. En 20 ans il y en a eu des crises, des élections, du communautaire, des réformes, des compromis, des mensonges, des promesses, des affaires, des casseroles, des trucs et des trocs, du plic et du ploc, des tics et des tocs...Infos : www.forum.be

Théâtre: Pyjama pour six De Marc Camoletti à Spa vendredi 26 janvier à 20h15 - Brigitte est la maîtresse de Bernard qui la fait passer pour la

maîtresse de Robert qui lui-même est évidemment l’amant de la femme de Robert,sans oublier la bonne qui s’appelle aussi Brigitte pour simplifier la situation. Il y aura une interro à la fin du spectacle pour voir si tout le monde a bien suivi.

Rythme d’enfer, coups d’éclats, quiproquos, désirs, mensonges… RDV: Au CCulturel de Spa à Spa

Info : www.centreculturelspa.be

Spectacle "Flic ou femme ?"- Samedi 27 janvier 21h à Wegnez -

Sofia syko revient avec un nouveau spectacle dans lequel elle avoue tout : ses passions, sa famille, ses métiers... .dont le principal : elle est policière ! Et tout ça sans chercher d'excuses juste de la compréhension... Elle est gentille elle... elle casse les préjugés et n'épargne personne encore moins elle-même.

Prix : préventes au prix de 20€ (placement libre) - RDV: Hall du Paire

Rue du Paire 7 à Wegnez

URL : www.rbcpepinster.be/sofia-syko

" Le MeiLLLieur " d’Albert COUGNET (…ou quand Alain SOREIL joue avec des parents d'élèves à "qui sera le plus Cougnet ? …")

LE SAMEDI 27 JANVIER 2018 À 20:00

Soirée caritative au profit des élèves de l’Air Pur de Seraing pour le financement des activités extérieures

Où : Centre Culturel de Seraing Rue Renaud Strivay 44 4100 Seraing

Internet : http://www.centrecultureldeseraing.be/

Au festival " Paroles d’hommes ", dimanche 28 janvier à 18h30 au centre culturel de Welkenraedt, le one-man -show de l’humoriste Guillermo Guiz, un spectacle qui relate son histoire, celle d’un ket de Bruxelles, de sa jeunesse dans la capitale, évoque le sexe, le racisme avec un humour noir ou absurde. Ancien journaliste, Guillermo Guiz est chroniqueur sur la Première et France Inter – Entrée : 20 € - Réservations : www.parolesdhommes.be