Dans le cadre de la quinzaine des abeilles, le Rucher du Chanteloup de Stembert vous ouvre ses portes ce dimanche 26 mai

Michel Danthinne, Apiculteur au Rucher du Chanteloup - Liège matin, l'invité - 24/05/2019 Ce rucher a 10 ans !!! Le 18 mai 2009, il y a exactement 10 ans, il commençais l’apiculture en récoltant son premier essaim. Journée très spéciale pour lui donc, et pour l'occasion il a décidé de s'’équiper d’une nouvelle couveuse à Reines. Celle-ci lui permettra à terme d’élever entre 100 et 200 Reines par an. Lors de cette journée portes ouvertes au rucher du dimanche 26 mai, vous aurez l’occasion de la découvrir. Pour marquer le coup,il va également répondre à une demande de plus en plus fréquente et proposer de parrainer « une Reine » qui verra le jour durant la saison. Chaque Reine parrainée le dimanche 26 mai vous donnera une chance de remporter un saut en tandem au Skydive de Spa.