Dalton Télégramme vient nous présenter son second album " Victoria "

Dalton Telegramme, ce sont 4 musiciens liégeois Quentin Maquet (guitare, chant, ukulélé), Rémi Rotsaert (guitare, banjo, harmonica), Olivier Cox (percussions multiples et pipeau), Bernard Thoorens (contrebasse, guimbarde) qui ont trouvé l’inspiration dans la musique folk et western.

Ici, ils reviennent avec un deuxième album : " Victoria ".

Un album différent, plus doux, plus féminin, plus ambitieux qu’ils ont écrit en partie durant la tournée de leur premier album et au gré de leurs escapades en Baie de Somme.

Le premier album avait une teinte plus boisée, plus folk. "Victoria" s’annonce résolument plus féminin, délicat par ses arrangements, profond dans ses cordes et tantôt acide et sucré avec ses claviers. Fanny (du groupe Faon Faon) est venue s’intégrer au groupe et donner un caractère féminin.

L’album a été mis en boite à la Frette (manoir/studio de légende) sous la houlette de l’excellent Yann Arnaud (Air, Phoenix, Maissiat, Alex Beaupain…).

Un changement de cap pour l’équipage Dalton qui s’éloigne un instant du francophile wild wild west fantasmé de leurs débuts (esprit grands espace, cabane, trappeur) pour s’épanouir ici dans de nouveaux paysages sonores avec le même mot d’ordre.... Liberté.​

Prochains concerts

En province de Liège :

02/11/2019 Liège, BE Reflektor

En province de Luxembourg :

30/11/2019 Hotton, BE Le Royal