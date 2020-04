Cré et Arts asbl, une compagnie et un centre d'arts, d'expression et de créativité situé à Liège, propose des ateliers confinés en ligne deux fois par semaine

Cette compagnie et centre d’art ont pour but l’intégration de la personne handicapée (physique ou mentale) venant de différents milieux sociaux et culturels.

Ces ateliers on line sont destinés aux personnes en situation de handicap, les enfants. Ils se déroulent par groupe de 5 et ont lieu 2 fois par semaine, le mardi et jeudi après-midi.

Ils coûtent 10 euros.

Les thèmes qui seront abordés :

Le confinement qu’est-ce que cela m’apporte de positif ?

-20 heures soutien des gens en première ligne

Les mains pendant le confinement comment je les vois ? etc.

Ça se passe comment ?

Chacun choisit un ou plusieurs ateliers.

Régler le montant de 10 euros par atelier.

Il faut être muni d’une webcam avec un ordinateur ou un smart phone. Il suffit d’avoir Messenger comme programme.

Plus d’infos ICI