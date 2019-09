Cozy Bee, une nouvelle boutique de cosmétiques en vrac et de bien-être éthique débarque ce samedi 7 septembre à Liège

La boutique est située rue Charles Magnette, 11 en plein cœur de Liège. Elle est tenue par Adelaïde, une jeune liégeoise pleine d’enthousiasme qui vous propose des alternatives saines et respectueuses d'un mode de vie plus durable.

Elle essaie de limiter les emballages, préfère le circuit court.

Elle proposera un atelier afin de vous initier à l'art du " Do It Yourself " ou en d’autres mots du " fait maison " grâce à ses ateliers proposés les mercredis soir en boutique.

On trouvera notamment chez Cozy Bee des savons qui cartonnent chez nous et qui sont bon pour l'environnement, pour notre peau et notre économie (c'est une start up wallonne) les savons " Wash Wash Cousin ", ou encore des kits de démarrage DIY zéro déchet.

L’inauguration aura lieu ce samedi 7 septembre de 10h à 18h.

L’adresse : rue charles magnette 11 liège.​

Horaire en semaine de 10h à 17h