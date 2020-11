Cinépilou, le cinéma en famille depuis votre canapé

Pachamama - BA Cinépilou - 26/11/2020 Les aventures de deux petits Indiens de la Cordillère des Andes qui partent à la poursuite du totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Et un hommage à Pachamama, la déesse de la terre, l’origine du monde. Pachamama nous plonge dans un passé très ancien et des contrées très éloignées, au cœur d’un petit village inca. Tout le monde s’apprête à fêter Pachamama par des offrandes, pour la remercier de sa générosité, pour les rayons de soleil qui ont fait pousser le maïs et les légumes, pour l’eau qui a irrigué les plaines et pour la terre fertile qui a nourri les hommes. Mais au beau milieu des célébrations, le représentant du grand chef inca surgit pour dérober les denrées… et la statuette sacrée, la Huaca, totem du village. Tepulpaï et Naïra, deux jeunes villageois, décident de partir pour récupérer cette statuette… S’engage alors une quête qui les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale déjà assiégée par les conquistadors. Des dessins d’une poésie et d’une précision incroyables, des couleurs chatoyantes, une histoire pleine d’aventures, de mystères, d’interrogations, l’omniprésence de Mère Nature et une musique qui tient le premier rôle : Pachamama est un bijou d’animation.