Chez Monique, la cuisine des artistes de Stoumont, se réinvente pour le plus grand plaisir de nos papilles

Derrière Monique se cache une caravane qui renferme une cuisine itinérante au départ réservé aux artistes.

C’est Julien Grisard, un restaurateur qui un jour s’est orienté vers la cuisine destinée au monde des arts.

Il a donc développé un projet de cantine mobile grâce à une caravane qui pouvait suivre les artistes là où ils jouaient.

Mais voilà, depuis la Covid, plus de festival, plus de représentation en public, donc plus de cantine itinérante, d’autant que Monique (la caravane) est tombée en panne et ne peut plus circuler… La voilà clouée chez elle, à Stoumont.

Mais c’était impensable de laisser "mourir Monique".

Aujourd’hui, Monique s’est réinventée, on y propose des Lasagnes

90% Bio/Local – 100% Bio-compostable

Verde ou Bolognaise 7€ la portion 5+1 Gratuite

Les Commandes doivent être passées pour le Lundi et sont à venir rechercher

Le vendredi à Stoumont Chez Monique,

(ancienne école des filles) de 12h à 20h

Et le samedi à Liège, Léon, Rue St Léonard 163 de 12h à 15h.​

Retrouvez les infos sur sa page Facebook Chez Monique