Cette année, le village de noël de Liège se fera " al mohone " autrement dit à la maison

Le village de noël à Liège est un évènement qu’aucun Liégeois ne voudrait rater. Malheureusement, cette année, il ne pourra avoir lieu. L’inauguration devait avoir lieu le vendredi 27 novembre.

Qu’à cela ne tienne, le village de Noël liégeois vous donne rendez-vous sur sa page Facebook et "Al Mohone" !

Une manière sympathique de se replonger dans l’atmosphère de Noël !

Il est important en cette période de soutenir les artisans et les commerçants qui vous accueillent sur le village.

Cette page reprend les artisans du village, leurs réseaux et où trouver leurs produits.

Les idées cadeaux ne manqueront pas et seront actualisées au fil du temps.

Que va-t-on y trouver ?

Les rhums épicés & punchs maison de New Yellow Poppy !

De la décoration avec de lampes en résine et en feuilles de cocotier, des objets de déco en bois…

La raclette des Carrioles qui livre chez vous : appareil à raclette, quartier de fromage, charcuteries, pdt salade… Un REGAL ! avec le vin et l’apéro !

Des bières artisanales brassée sur le toit de la Belgique : Belgium Peak Beer (en direct des Fagnes)

Des boules artisanales soufflées et peintes à la main…

Vous y trouverez un concours en ligne.

Vous pourrez gagner

1. Un Noël aux Sports d’Hiver avec Châtel :

Les deux prix correspondent à un séjour d’une semaine pour 2 personnes à Châtel en appartement + 2 forfaits remontées mécaniques.

2. Un Noël à la maison avec Le Gruyère AOP :

Chaque semaine, gagnez un caquelon à fondue Le Gruyère AOP, avec son mélange Moitié-Moitié pour 4 personnes.

3. Un Noël avec les Bières et Fromages trappistes de Chimay, gagnez une visite de l’Abbaye et de la Brasserie, un kit de dégustation’Bières et Fromages’ou un Magnum de Chimay Grande Réserve

Comment ?

Prenez la photo la plus originale possible (en fonction de votre thème), publiez-la sur le concours, et invitez vos amis à l’aimer !

La personne dont la photo aura remporté le plus de "J’aime" sera la gagnante !

N’hésitez pas ! C’est par Ici Le village de Nöel de Liege