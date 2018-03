Ce soir sur la Une c'est la première soirée des Lives The Voice!

32 talents arrivent sur la scène The Voice. Les talents de chaque coach seront amenés à prester en solo, en duo ou en groupe avec leur coach, d’autres talents ou encore avec des artistes invités. Tout au long des “Lives”, les coachs et le public pourront voter, et des talents seront éliminés chaque semaine.



Pour ce premier Live, 16 participants chanteront avec 4 talents par équipe. La moitié sera éliminée (1 sauvé par le public et 1 sauvé par son coach).



Les liégeois de ce soir sont Lola Lippert, Estelle Pepinster, Pierre Edel et Lejla Burazerovic.

Vous pourrez assister aux prochains Lives dans le studio de la RTBF, rendez-vous sur: https://www.rtbf.be/tv/emission/detail_the-voice-belgique?emissionId=3873