Ce jeudi 27 septembre, venez passer un moment festif à Theux

Jeudi 27 septembre, fête de la communauté française, vous pourrez participer à une après-midi festive pour découvrir la saison concoctée par les équipes du centre culturel de Verviers et de Theux.

Le programme : dès 15h en pleine campagne, dans un champ sur les hauteurs, Croix de Fays à Theux.

"PIC-NIC RENDEZ-VOUS " (Zirk théâtre) - spectacle musical GRATUIT-

Spectacle musical inspiré des chefs d'œuvres tels que Mary Poppins et Singin' in the rain sera chanté en français et en anglais par Rachel Ponsonby et Perry Rose. A partir de 3 ans – Gratuit - 50 minutes

- Animation rythmique

- Peinture sur Plexi avec "Ô c'est bô"

- Animation théâtre d'ombre avec le Théâtre du N-ombr'île

- En continu : grimages, atelier Photobooth……

Inscriptions au spectacle " Pic-Nic Rendez-vous " et aux animations auprès de la billetterie

¨ À 20h (27/09 & 28/09/2018) : LE ROI NU (Les Baladins du Miroir)-

Henriette, la fille du Roi, tombe amoureuse d'Henri… un garçon porcher. Surprise par sa mère, la princesse se verra contrainte à un mariage forcé avec "Le Roi d'à côté", aussi gros que vieux. Parachutée dans un royaume dont la rigueur n'a d'égal que la bêtise, tout se met en place pour la noce dans un protocole abracadabrant. Malgré la présence d'un chambellan rugissant et d'une gouvernante tyrannique, l'amour aura-t-il le dernier mot ?

Infos et réservations : https://www.facebook.com/events/172522813417720/