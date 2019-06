Ce dimanche aura lieu à Visé la 3ème Journée de l'escargot et du coquillage

Journée de l'escargot et du coquillage - Liège matin, l'invité - 07/06/2019 Savez-vous que'on peut rencontrer en Wallonie des escargots pointus ? Et même des escargots poilus ? Et aussi un escargot qui porte sur son dos non seulement sa coquille mais aussi la "porte" pour refermer derrière lui ? Savez-vous qu'il existe en fait en Belgique de l'ordre de 80 espèces différentes d'escargots, sans oublier une trentaine d'espèces de limaces (dont seuls quelques unes mangent nos salades) ? Savez-vous qu'il existe des coquillages venimeux ? Et que le plus grand coquillage est un bivalve, le bénitier, qui peut atteindre 1m 50 ? Et que le murex Peigne de Vénus porte une cinquantaine d'épines ? Natagora Basse-Meuse et la Société Royale Belge de Malacologie organise à Lanaye (Visé) la 3ème édition de la "Journée de l'escargot et du coquillage" le dimanche 9 juin 2019, de 9h à 18h. Au programme : - une exposition "Coquillages du monde entier" et une exposition "Escargots de nos régions"; - des balades "Safari escargot" à 10h et 14h pour découvrir les escargots et limaces sur le terrain, dans les zones naturelles du Thier de Caster et de la Montagne St Pierre; - des courses d'escargots à 11h et 15h - les enfants peuvent amener leur champion, mais des champions locaux seront disponibles; - des stands en relation avec la nature et bien sûr les de petits objets "escargots"; - un bar avec petite restauration avec notamment de classiques escargots à l'ail. Adresse du jour : Musée de Montagne St Pierre, place du Roi Albert à 4600 Lanaye.