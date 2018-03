Casting : les frères Dardenne cherchent 2 enfants !

Dans le cadre du prochain film de Jean-Pierre et Luc Dardenne (produit par les Films du Fleuve) la production cherche 2 jeunes comédiens pour deux rôles principaux :



-un garçon maghrébin entre 12 et 14 ans

-une fille non maghrébine entre 12 et 14 ans

Le tournage aura lieu à Liège cet été.



Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez envoyer un mail à l’adresse castingfreres2018@gmail.com avec les informations suivantes :



- 2 photos (une photo en pied/une photo visage)

- Une brève présentation

- Les coordonnées d’un parent (avec le numéro de téléphone)