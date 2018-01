Casimir au Palais des Congrès de Liège

Une toute toute bonne nouvelle pour tout qui regardait l'émission "l'ile aux enfants" en télé dans les années 80: le personnage Casimir remonte sur scène et fait le tour de France avec un arrêt à Liège le 10 février prochain.

Le 10 février, il sera au Palais des Congrès Pour 3 heures de Show:

des dessins animés de l'époque

des pubs télé légendaires

Des extraits de séries TV cultes

et bien sure des karaokés avec Casimir et Hyppolite !

et d’autres surprises…

On a retrouvé la recette du Gloubi Boulga préféré de Casimir:

Mélanger dans un saladier :

de la confiture de fraises,

du chocolat râpé ou en poudre,

de la banane écrasée,

de la moutarde très forte,

de la saucisse de Toulouse, " tiède mais crue ".